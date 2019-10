Een nieuw drumstel dankzij Make-A-Wish, Jimmy-proof

Afvoer van grond veel duurder door nieuwe regels PFAS

8:25 NIJMEGEN - Het is sinds 1 oktober moeilijker en veel duurder geworden om (tuin)grond weg te brengen. Hoveniers, klusbedrijven en zzp’ers klagen steen en been over de nieuwe regels. Ook particulieren die hun grond kwijt willen in de regio Nijmegen, zijn sinds kort veel meer geld kwijt.