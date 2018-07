Een rijstrook A326 open ter hoogte van Wijchen door ongeval

Politie onderzoekt steekpar­tij in Wijchen

12:15 WIJCHEN - Aan De Ververt in Wijchen is maandagavond een 19-jarige man uit dezelfde plaats gewond geraakt door messteken. De politie heeft direct de bewoner van het huis aangehouden als verdachte en geboeid afgevoerd. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.