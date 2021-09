Eerst twee oliebollenkramen in brand gestoken, nu gaat een caravan in de hens op camping in Alverna

Veel animo voor proefles­sen op lange latten in Wijchen: ‘Mensen weten dat ze komende winter op winter­sport kunnen’

12 september WIJCHEN - En of ze stonden te popelen om weer voor het eerst sinds lange tijd de lange latten onder te binden. Terwijl het met temperaturen van 20-plus alleszins acceptabel najaarsweer is, namen zondag tijdens de traditionele ‘seizoensopening’ zeventig skiliefhebbers een proefles skiën of snowboarden bij Skicentrum De Wijchense Berg.