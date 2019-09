Eigenaar attractie na ongeval Wijchense kermis: ‘Mijn zoon is in shock, ik wil hier niet langer blijven’

Vale was binnen twee minuten op de plek des onheils.



,,Mijn 26-jarige zoon zat achter de bediening en belde me in paniek op. ’Pap, de gondel is eraf geschoten.’ Ik zei nog: dat kán niet. Maar hij zei dat het echt waar was. Toen ik aankwam, zag ik de gondel niet. Die was door de vloer gezakt.’’ Zijn zoon heeft alles goed gedaan, zegt Vale. ,,Op de noodknop gedrukt, 112 gebeld. Hij is in shock door wat er is gebeurd.’’