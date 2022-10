Eiken Emilia-laantje weg vanwege overlast door ‘luizenpoep’

Sven Jansen is een van de talenten die AWC steeds hogerop stuwen: ‘Extreem goede lichting’

WIJCHEN - AWC staat in de top van de vierde divisie. Sven Jansen is pas 21, maar maakte de bloei die de Wijchense club al vele jaren maakt, van dichtbij mee. Een verhaal over een vriendenteam, broer Koen – talent bij PSV – en de dood van zijn vader.

