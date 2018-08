Eindelijk, Styn kan stunten op zelf ontworpen skatebaan

WIJCHEN - Styn Megens (15) uit Wijchen kan eindelijk zijn skateboard laten rollen en spinnen over de nieuwe skatebaan in Wijchen. Het is geen grote baan, maar de jonge Wijchenaar heeft hem wel samen met een aantal andere jongeren mogen ontwerpen.

Het budget dat de gemeente en provincie gezamenlijk beschikbaar stelden was 65.000 euro. Megens: ,,Een halfpipe en een mini ramp waren te duur, dan zouden we niets meer over hebben voor andere hindernissen. Daarom kozen we voor twee losse elementen die samen een mini ramp vormen.’’ Het is voor de skateboarder het belangrijkste onderdeel van de skatebaan. ,,Ik kan er veel op leren. De 360 kickflip bijvoorbeeld.’’

De skater springt dan omhoog, geeft het board een kick zodat die een complete draai maakt, en landt weer netjes met beide voeten op de plank.

Kampioenschappen

Megens skate al zes jaar en doet regelmatig mee aan kampioenschappen. In oktober is het NK Junioren Street: ,,Ik probeer ieder jaar weer beter te eindigen.’’ Trainen deed hij voornamelijk op de indoor skatebaan Waalhalla in Nijmegen. Hij is blij dat hij nu een baan dicht bij huis heeft: ,,Nijmegen is toch een beetje ver.’’

Belangrijk voor de totstandkoming van de skatebaan was ook longboarder Fabian Niemeijer (20). Hij presenteerde namens de jongeren het plan aan de gemeenteraad. ,,We hadden eerst een poll op Facebook om jongeren te laten kiezen tussen een voetbalkooi en een skatebaan.'' De skaters kwamen in actie, de voetballers lieten niets meer van zich horen.

Vertraging

De oplevering van de baan liep iets vertraging op door het hete weer. Het beton kon daardoor niet goed uitharden. Dat is ook de reden waarom de grindrail pas later in augustus worden geïnstalleerd.

Niet alleen skateboarders kunnen overigens hun hart ophalen op de baan in het Oosterpark. Ook stuntsteppers, inlineskaters en BMX-ers kunnen er hun trucs doen. Dan lijkt de baan misschien wat klein. Megens: ,,Soms moet je even op elkaar wachten, je houdt rekening met elkaar.’’ Niemeijer: ,,Improviseren doet wonderen!’’