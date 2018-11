Emporium als eenmalige, dansende dierentuin rond Berendonkplas

Brons heeft met de gemeente Wijchen inmiddels de mogelijkheid van een tweede festivaldag - op de zondag na Emporium - besproken. Dat wordt dan meer een popfestival; zoals Matrixx Events dat ook doet bij het Liemerse festival Dreamfields. ,,En de reactie vanuit de gemeente was best positief.” Toch komt die tweede dag er komend jaar nog niet. ,,Dan zou er even te veel op onze schouders komen. We zijn al druk met de twee shows van de Snollebollekes in het Gelredome, een extra locatie tijdens Koningsdag in Arnhem en shows in Mexico (zie kader hiernaast). Ook willen we eerst meer ervaring opdoen met Dreampop, het popfestival dat we nu twee keer op de zondag na dancefestival Dreampop bij Rhederlaag hebben georganiseerd.”