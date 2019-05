Emporium benauwd voor 54.000 euro aan rookboetes

vrijdaginterview Jasper Oosterhuis: ‘Ik hou wel van een feestje’

13:21 WIJCHEN - Wijchen beleeft vanaf woensdag z'n 36ste Kasteelfeesten. Jasper Oosterhuis is organisatievoorzitter. ,,We bieden liever schone toiletten, snelle hulp aan de bar en geen opstootjes, dan dat we voor belachelijk veel geld Borsato of Golden Earring halen."