Emporium mag definitief naar 30.000 bezoekers

Het eendaagse festijn mag volgens het bestemmingsplan maximaal 20.000 bezoekers toelaten, maar de laatste vier jaar was - via een ontheffing - dat aantal al opgehoogd naar 25.000. Deze nieuwe afwijking geldt tot en met 2024, daarna wordt bezien of het zinvol is het bestemmingsplan definitief aan te passen.



Emporium wordt altijd op de laatste zaterdag van mei gehouden; dit jaar dus op de 26e. Inmiddels is volgens David Brons van het organiserende Matrixx Events 85 procent van die 30.000 kaarten verkocht, oftewel dik 25.000. Bij de capaciteit van de afgelopen jaren zou het dancefestijn nu dus al uitverkocht zijn. ,,We lopen qua voorverkoop inderdaad een stuk voor op eerdere edities", aldus Brons. Omdat er niet meer podia komen, zal de extra drukte geen extra lawaai voor de omgeving opleveren.