En dan nu voor de rollade: op zoek naar de essentie van de vleesbingo in Balgoij en Groesbeek

Ooit was de bingoavond een alomtegenwoordig verschijnsel in dorpszalen en sportkantines. En ooit was vlees een prijs om voor te strijden, in plaats van een gewoontemaaltijd om te verdedigen. Maar de wereld verandert, en in die veranderende wereld leeft een traditie dapper voort: de vleesbingo. Dit weekend waren er twee op één avond.

Maar wat maakt de vleesbingo de vleesbingo?

Dan nu voor de rollade

Kom maar even mee, fluistert Hem Wijers (64), een kalme man die achter een tafel zit, en in Groesbeek beter bekend is onder bijnaam Hemmy de Haan. Ja, hij wil graag vertellen over de vleesbingo. Maar niet hier.

Hier in ‘voorzieningenhart’ Op de Heuvel in Groesbeek zitten deze zaterdagavond 82 mensen midden in een bingoronde. En dan moet het stil zijn, zegt hij, zo stil dat je een muis kunt horen piepen. ,,Muuskes stil.”

Het weinige geluid komt van de man die de nummers afroept en van de man die vervolgens naar de tafels loopt. ,,Dat is Anton.” De bingonummers op je kaart moet je afdekken met plastic fiches. Tijdens het afroepen tinkelen de fiches over schoteltjes van aardewerk. ‘Bingo’, roept Willy ‘Dik’ Kersten (66). Ze wint een kleine haas.

,,En dan nu voor de rollade”, zegt afroeper Anton.

78. 71. 44. 16. 53. 25. 30.

Voor de vogelvereniging

De 82 bezoekers bingoën voor een karbonade of een fondueschaal of een honkbalknuppel van een krentenbrood (90 centimeter). Maar ze bingoën ook voor vogelvereniging De Gekleurde Zanger, een vereniging met 33 leden. De vereniging doet dit nu een jaar of dertig, zegt Wijers, de penningmeester. ,,We hebben niks te klagen. Hierdoor zijn we niet van subsidie afhankelijk.”

Het vlees komt onder meer van de slager uit Groesbeek, niet van de supermarkt. ,,Het moet wel goed zijn, geen flauwekul.”

Tijdens de kermis bestaat de prijs uit paling en met Pasen uit dozen vol eieren. Het is simpelweg, zegt Wijers, traditie. Een vegetarische bingo? Ja, dat zou kunnen. ,,Maar dan komt er dus niemand.”

Bingomensen

Ondertussen is er ook in Balgoij een vleesbingo, in de kantine van sportvereniging Diosa. Er zijn ongeveer tachtig deelnemers, onder wie hele families. Er zijn ook ‘echte bingomensen’ die puur voor de bingo komen, zegt Mark Rossen van Diosa. ,,Bij de laatste nummers hebben ze de jas al aan.”

Het begon allemaal veertig jaar geleden als een wildbingo, zegt hij. Hingen de hazen en de fazanten aan een rek in de zaal, en in de loop van de avond stond de kasteleinsvrouw al balkenbrij te bakken. Vroeger, toen had ieder dorp z’n eigen kienavond, zegt Teun van Haren (73), de kastelein van toen. ,,In Escharen, op Alverna, in de Woezik. Met vlees als prijs kon je je onderscheiden.”

Zit de vleesbingo nog wel bij mensen in het systeem?

De vleesprijs heeft in Balgoij wel ter discussie gestaan, zegt Rossen. ,,Maar het bekende trekt mensen aan, voor iets nieuws zijn mensen moeilijk te enthousiasmeren.”

Teun van Haren: ,,De vleesbingo is z’n eigen leven gaan leiden.”

In de vrieskou buiten ligt de hoofdprijs dan al klaar onder een fleecedeken met luipaardprint. Het is Vleesschaal 1, met roze stukken vlees tussen groene blaadjes sla, onder een plastic deksel met pareltjes condens.

Het was best spannend, zeggen ze bij Diosa. Moesten ze dit nog wel doen, is hier nog behoefte aan? Zit de vleesbingo na twee jaar nog bij de mensen in het systeem?

De volgende ochtend: telefoon. Hans Willems van Diosa. Schrijf maar op: volgend jaar, 16 december.

