Ernstig kermisongeluk Wijchen krijgt mogelijk staartje: OM start onderzoek

Meer geld voor Mozaïek: zaal behouden voor school en dansclub

16 september WIJCHEN - Scholen, amateurkunstverenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen ook in de toekomst betaalbaar terecht in de theaterzaal van ’t Mozaïek in Wijchen. De gemeente Wijchen verhoogt de subsidie aan het sociaal, cultureel en educatief centrum zodanig, dat het theater niet aan activiteiten hoeft in te boeten.