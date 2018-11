Even niet tanken bij het ‘populaire’ tankstation van Wijchen

De volgende auto, een zilveren Ford, rijdt alweer het terrein van het tankstation op. ,,We tanken hier altijd. Het is een van de goedkoopste stations. We blijven toch Nederlanders hè?”, zegt Desiree Bolk uit Wijchen. Terwijl haar zoontje in de auto wacht, probeert ze te tanken. ,,Het lukt nog niet. Mijn man was er eerder deze week ook en toen deed die het ook al niet. Ik rijd mooi naar huis, mag de volgende die de auto nodig heeft tanken.”