Nog geen grond om op te bouwen en flinke prijsstij­gin­gen: bom onder 350 woningen in Winssen

Het wordt een hels karwei om de woonwijk Winssen-Zuid te bouwen zoals het ooit bedoeld was. Het is projectontwikkelaars nog niet gelukt de benodigde grond in bezit te krijgen. Intussen rijzen de prijzen de pan uit.