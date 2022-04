Ex-hoofdagent bekent misbruik 14-jarig meisje, advocaat: ‘Celstraf leidt alleen maar meer tot meer ellende’

‘Gaatjes­boor­der’ slaat weer toe in Wijchen: benzine geroofd uit de auto’s van Francien én haar dochter

WIJCHEN - Een onbekende dader, die benzine steelt uit geparkeerde auto’s door een gat te boren in de tank, blijft automobilisten in Wijchen treffen. Francien Kersten had wel erg veel pech: niet alleen haar auto kwam aan de beurt, maar ook die van haar dochter.

