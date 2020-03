Ex-werknemers nog altijd trots op gouden idee van huis dat in twee weken was te bouwen

,,Guelen was een bedrijf met een sociaal gevoel’’, zegt Juul van Thiel-Ariëns (70). ,,Een gezin dat financieel in de knoop zat, werd extra geholpen. En het geld van de overuren deden we in een pot. Dat bedrag werd door de directie verdubbeld, en daarvan werden cadeautjes gekocht voor het Sinterklaasfeest voor de kinderen van de werknemers.’’

Een huis dat in de fabriek wordt gemaakt

Johannes Guelen begint eind negentiende eeuw in Wijchen als timmerman. Zijn zoon Piet zet de zaak voort. In 1941 bouwt deze een timmerfabriek. In de jaren ’50 nemen zijn vijf zoons de zaak over. In een rustige periode besluiten ze naast de fabriek een huis te bouwen voor twee van hen.



Ze merken dat het makkelijk is om het huis in de werkplaats voor te bereiden. Ze werken een plan uit voor een woning die in de fabriek in delen wordt gemaakt en op de bouwplaats in elkaar gezet: de prefabwoning.