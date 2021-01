Feestgangers in tuin van woning in Wijchen krijgen coronaboete: zeker 9 mensen houden geen afstand

Sluiting is drama voor TuinWereld Wijchen: ‘Hier zijn geen besmettin­gen, waar is het kabinet mee bezig?’

14 december WIJCHEN - 600 kerstbomen kunnen deze week door de versnipperaar. En dat door ‘een belachelijke wanhoopsdaad van het kabinet’, zoals Kees Gommers de nieuwe lockdown omschrijft. Voor de eigenaar van TuinWereld Wijchen is de sluiting van tuincentra niet te verkroppen. ,,Waar is het kabinet in godsnaam mee bezig? In negen maanden tijd is hier geen enkele besmetting geweest.”