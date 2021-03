Fietser gewond door aanrijding auto op rotonde Stationslaan Wijchen

Verkie­zings­ex­po­si­tie in Balgoij gaat niet door vanwege corona

15 maart BALGOIJ - De verkiezingsexpo in Balgoij gaat dit jaar niet door. Sinds 2006 richt heemkundekring Pagus Balgoye bij verkiezingen in het plaatselijk stemlokaal in dorpshuis ’t Ballegoyke steeds een tentoonstelling in over een lokaal onderwerp.