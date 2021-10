Fietsster ernstig gewond door botsing met auto in Wijchen, traumahelikopter landt

Kleding­bank Nijmegen deelt samen met voedsel­bank meer dan 1000 kledingpak­ket­ten uit

16 september NIJMEGEN - De Nijmeegse kledingbank heeft in samenwerking met de voedselbank in Nijmegen, Wijchen en Groesbeek meer dan 1000 kledingpakketten uitgedeeld aan armlastigen in de regio. Volgens Ilse Rechterschot, projectleider van de kledingbank, een mijlpaal.