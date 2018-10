File op A73 na kettingbotsing, één rijstrook nog dicht

VIDEO Honderd gamers in een donkere Wijchense sporthal

20 oktober WIJCHEN - Gamen doe je in het donker. Zo ook dit weekend in sport- en evenementencentrum Olympic in Wijchen. Episode 8 van The Lantastic lan-party is vrijdagmiddag van start gegaan en duurt nog tot zondag 17.00 uur. Zo'n 100 gamers binden de strijd met elkaar aan in spellen als Counter Strike, Super Smash Bros., Buzz!: Quiz World en natuurlijk FIFA 19.