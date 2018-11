Fileborden A50 en A326 keren voorlopig niet terug

Gewapende afpersing in Groesbeek is het werk van dit drietal, zegt het OM

15 november GROESBEEK/ WIJCHEN/ NIJMEGEN - Een gewapende afpersing op klaarlichte dag in de Jozef Israëlslaan in Groesbeek op 19 november vorig jaar, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) het gezamenlijke werk van twee mannen (28 en 42 jaar) en een jonge vrouw van 19 uit de omgeving van Nijmegen. De bewoner werd daarbij gedwongen 900 euro contant geld af te geven.