Files op A50 door ongeval, weg weer vrij

Inbrekers­duo in gestolen witte bus heeft het gemunt op kluizen in Nijmegen, Wijchen en Beuningen

7:23 NIJMEGEN / WIJCHEN / BEUNINGEN - Een inbrekersduo in een gestolen witte bestelbus had het deze zomer voorzien op de kluizen van bedrijven in Nijmegen, Wijchen en Beuningen. Bij alle drie de inbraken is het tweetal vastgelegd op camerabeelden, maar ze zijn nog niet aangehouden.