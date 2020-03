Flinke files op A50 en A326 door ongeluk bij Ravenstein

Video Tom Cherry zingt Wij­chen-lied tijdens Gelderlan­der Nieuwscafé

4 maart WIJCHEN - De Wijchense zanger Tom Cherry, alias Twan Kersten, heeft woensdagavond in het Gelderlander Nieuwscafé in café Anneke in Wijchen zijn zelfgeschreven Wijchen-lied ten gehore gebracht. In het hilarische, half Engels-half Nederlandse nummer I'm from a place called Wijchen bezingt hij ontmoetingen in verschillende dorpen in Maas en Waal.