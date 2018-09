Floor Aalbers: 'Ik heb jarenlang gedacht dat het mijn schuld was'

Motief gewelddadi­ge aanval op hindoep­ries­ter in Wijchen blijft raadsel

19 september WIJCHEN - De politie heeft nog steeds geen idee waarom twee gemaskerde mannen op 6 juni een hindoepriester bij de tempel in Wijchen aanvielen en zwaar mishandelden. De hulp van het publiek wordt nu ingeroepen: een in de buurt geparkeerde scooter - met draaiende motor - is vooralsnog het enige aanknopingspunt.