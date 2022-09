Focus op geluid bij aanpak A50 tussen Oss en Wijchen, aanwonenden missen bredere blik

Extra rijstrook tegen files op de A50 lijkt simpel, maar is het niet

NIFTRIK/ RAVENSTEIN - De A50 tussen de knooppunten Bankhoef bij Wijchen en Paalgraven bij Oss verbreden naar twee keer drie rijstroken, is geen kwestie van 'even wat asfalt bij leggen'. Vooral aan de Brabantse zijde van de Maasbrug bij Ravenstein is al ruimte gereserveerd. ,,Maar reken je niet rijk’’, zeggen deskundigen van Rijkswaterstaat.

