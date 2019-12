Forse file op A50 na ongeval waarbij auto in sloot belandt

Gebouwen kleuren oranje tegen geweld tegen vrouwen

3 december BEUNINGEN / WIJCHEN - De katholieke kerk van Beuningen, het Kasteel van Wijchen en vooral molen De Haag in Beuningen kleuren dezer dagen oranje. Dat is niet om een nationaal sportteam te steunen, of als eerbetoon aan ons Oranjehuis. De reden is serieuzer: ze haken ze aan bij Orange the World, een wereldwijde actie tegen fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen.