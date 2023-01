‘Foutje bedankt’: Deel Wijchen gisteren wel, maar vandaag geen water

met video Wilde zwijnen ploegen Avonturen­bos om: ‘Maar ze hebben ons dit keer geholpen’

GROESBEEK - Nadat recent een rotte wilde zwijnen een ravage aanrichtten op een veld bij de Groesbeekse voetbalclub Germania, hebben ze in de nacht van dinsdag op woensdag het nabijgelegen Avonturenbos op zijn kop gezet. Het is niet erg, want beheerder Henk Klaassen was toch bezig de grond om te woelen. ,,Ze hebben ons geholpen.”

9:03