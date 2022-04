Frank wil woningen maken in oude school in Bergharen, maar buurman Frans houdt het plan (vooralsnog) tegen

Het is één van de meest karakteristieke plekken van Bergharen: het oude klooster, met daarnaast de school, daarvoor een weitje met koeien en rechts daarvan een prachtig historisch boerderijtje. In het klooster zitten woningen, de school zelf is echter minder idyllisch. Het gebouw staat al jaren leeg. Het schoolplein is overwoekerd, in het midden staat parmantig een oude vlaggenmast zonder vlag.