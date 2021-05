Frans is 86 jaar en nog altijd molenaar: ‘Ik mag letterlijk elke week buitenspelen’

UPDATE Droom Merel Smulders komt uit: Horssense BMX’ster plaatst zich voor Olympische Spelen

9 mei VERONA/ WIJCHEN – De Horssense BMX’ster Laura Smulders won zondag de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Italiaanse Verona, maar het belangrijkste nieuws was er voor haar jongere zusje Merel Smulders (23). Zij mag voor het eerst in haar carrière naar de Olympische Spelen, later dit jaar in Tokio. NOC*NSF-prestatiemanager Jan van Veen bevestigde dat zondagmiddag direct na de race.