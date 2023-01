Frans van der Schoot moet na grote verbouwing meest luxe snackbar van Oss worden

column Onze nieuwe elektri­sche auto is echt fantas­tisch, maar heeft één groot nadeel

De echtgenoot heeft sinds de zomer een elektrische auto, van een nieuwerwets merk, zo nieuwerwets dat die in Frankrijk niet verkocht mogen worden omdat het logo te veel op dat van Citroën zou lijken: zo nieuwerwets. Hoe dan ook, er rijden er niet zo heel veel in Nederland, en als we er eentje zien dan zwaaien we altijd.

7 januari