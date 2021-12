Frans wil dat gemeente boom kapt: ‘Eikels slecht voor mijn tuin’

Sint moet even improvise­ren in Wijchen: iedereen wil met hem op de foto

WIJCHEN - In Wijchen is Sinterklaas zaterdag overvallen door de belangstelling. Hij zou de kinderen dit jaar groeten vanaf een soort bordes in de Kasteeltuin, maar aan het eind van de middag moest er toch even geïmproviseerd worden.

13 november