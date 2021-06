Freek verijdelde nieuwe brandstichting in Wijchen: ‘Ik keek die blaag recht in de ogen’

Hoera, weer naar school! Maar is het ook veilig?

29 mei DRUTEN/WIJCHEN - Scholieren op het Maaswaal College in Wijchen en Pax in Druten en Beneden-Leeuwen zitten vanaf maandag weer gewoon in de les, met de hele klas. Het mag weer. Maar de digitale lessen blijven doorgaan. Voor wie ziek is, in quarantaine zit of zich zorgen maakt.