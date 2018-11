Fuiven: eindelijk weer party voor twintigers in Maas en Waal

Het idee om het Maas en Waalse feestleven op te krikken, ontstond vorig jaar tijdens de Splash-reünie in Horssen. ,,Vroeger kwamen wij als tieners bij feesten als Audioz hier in Bergharen, of 14-plusfeesten bij Active in Druten. Maar voor 18-plussers is er in de wintermaanden niet veel te doen. 's Zomers zijn er uiteraard de kermissen, maar van oktober tot april is het magertjes", zegt Dirk Schouten. En altijd naar Nijmegen moeten is ook niet alles. Samen met Sam van Duifhuizen, Teun Derks, Bor van Zwambagt en Bas Pansier zijn ze de vijf initiatiefnemers voor een nieuw feest dat de naam Fuiven draagt.