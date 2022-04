‘Gaatjesboorder’ slaat weer toe in Wijchen: benzine geroofd uit de auto’s van Francien én haar dochter

De bewoonster van de Homberg waarschuwde vanochtend haar buurtgenoten voor de benzinediefstal. Ze baalt erg, vooral van de schade aan haar Volkswagen Golf.



,,Ik ben bang dat ik de kosten van het vervangen van de tank zelf zal moeten betalen.’’ Die klus zou weleens flink in de papieren kunnen lopen; ze heeft een bedrag gehoord van 800 euro.



‘Kost me nog eens 30 euro’

Beide vrouwen ontdekten wat er was gebeurd toen ze naar de pomp waren gereden om de auto weer vol te gooien. ,,Toen ik ging tanken, kwam het er net zo hard weer uit lopen. Dat kost me dus nog eens 30 euro, bij mijn dochter hetzelfde verhaal.’’



De Fiat 500 van dochterlief is allrisk verzekerd. Daarmee ontloopt ze de kostenpost van het vervangen van de tank, bevestigt de ANWB. Dat geldt helaas niet voor de auto van Kersten zelf. Zij ziet zich dus geconfronteerd met een extra kostenpost van honderden euro’s.