Geboortedorp Wijchen is inspiratie voor animator van Het Klokhuis en De Vooravond: ‘Zit wel wat van mezelf in de personages’

‘Wat vindt u van baby-olifantjes?’ is de vraag die een interviewer stelt aan een wat norse, viezige man. Het antwoord komt in de vorm van een tirade over pedonetwerken, krabmensen en condenssporen van vliegtuigen. De man in kwestie is Rolf en hij is de hoofdpersoon in de absurdistische sketches van de 34-jarige Martijn van Hoek. ,,Alles waar Rolf bij betrokken is, escaleert volledig binnen enkele seconden.”