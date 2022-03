Geen ‘buurtbatterijen’ in Wijchen: 'Techniek is nog experimenteel’

Run op meel van de molen: ‘Ook de korstjes opeten’

WIJCHEN - Molenaars in de regio merken dat er een oorlog aan de gang is in Oekraïne. Nu de aanvoer van tarwe en graan uit de ‘graanschuur van de wereld’ in gevaar is en de prijzen stijgen, slaan thuisbakkers snel nog wat extra meel in.

14 maart