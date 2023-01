Geen discussie over nieuwe locatie noodopvang vluchtelingen in Osse raad

Een paar weken geleden bleek dat veel bewoners van de wijk Horzak zich overvallen voelen door het plan om een tijdelijk complex op een weiland aan de Macharenseweg in te richten voor de opvang van vijfhonderd mensen. Zorgen zijn er over overlast en sociale veiligheid op deze locatie aan de rand van de stad. Ook zou de trottoirloze Macharenseweg niet geschikt zijn voor voetgangers van en naar het centrum.

Overal behalve hier

Marjolein van Hattem (Forum voor Democratie) hoorde wethouder Thijs van Kessel donderdagavond zeggen dat hij inmiddels gesproken heeft met verschillende omwonenden en dat hij dit komende tijd nog vaker gaat doen. ,,U wilt wel met ze overleggen, maar niet over de vraag of deze opvang er op deze plek komt. Wat heeft het dan voor zin?” Volgens Van Kessel (VVD) best veel. ,,Als we de locatie in het midden laten is dat het enige waar het over gaat: overal behalve hier.”

Heldere communicatie is volgens Van Kessel de beste manier om onrust te beteugelen. ,,Ik vind dat de omwonenden daar recht op hebben. Bijvoorbeeld over de maximale omvang van deze opvang en de duur. Wat ons betreft is dat maximaal vijfhonderd mensen voor vijf jaar, met een optie tot verlenging met nog eens vijf jaar.” Daarmee geeft de wethouder impliciet aan dat als Oss nog meer asielzoekers of Oekraïners te huisvesten krijgt dan nu, dat op een andere plek zal moeten.

Doorkijk naar 2024

Dát er komende jaren nog meer opvang nodig zal zijn, lijkt intussen wel vast te staan. In een raadsinformatiebrief geeft Van Kessel al een kleine doorkijk naar 2024, ook met het oog op de Spreidingswet die dit jaar waarschijnlijk van kracht wordt. De totale opvang (asielzoekers en Oekraïners) zou in Oss nog eens met zo'n 340 personen kunnen groeien, al blijft het koffiedik kijken. Ook het aantal statushouders dat Oss aan een woning moet helpen groeit hard.

Dat Van Kessel omwonenden van de Macharenseweg komende tijd mee gaat nemen in het proces naar een nieuwe opvang, wordt door alle partijen gewaardeerd. Als het er maar niet toe leidt dat er geen vervangend onderkomen is in oktober, als het Belastingkantoor definitief wordt afgedankt. Dat blijft voor de wethouder een belangrijk uitgangspunt. ,,Ik wil koste wat kost voorkomen dat we ook nog een tussenoplossing moeten bedenken. We zijn daarom al gestart met de aanbesteding voor aankoop van de units die we nodig hebben.”

Volledig scherm Het weiland op de hoek van de Macharenseweg en Spitsbergerweg waar de nieuwe opvang moet komen. © Van Assendelft Fotografie