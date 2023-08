Geen plakplastic voor de ramen en de schoenen gaan uit, De Bonte Boomhut is begonnen

Column In een wanhopige flits wijs ik naar de trein die naast ons staat

Station Utrecht Centraal, laat in de middag, ik sta naar het bord te kijken waarop te zien is hoe laat treinen vertrekken, en van sommige wordt gemeld dat ze niet vertrekken, in het Engels: canceled. Waarschijnlijk is de kwestie in het Engels efficiënter samen te vatten dan in het Nederlands. De mijne rijdt gelukkig, maar het is nog een halfuur wachten.