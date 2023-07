Geen tripje naar het gemeentehuis, maar online je wondertje aangeven? Kan nu, in Wijchen

COLUMN KALE RIES ‘Zien we straks een kleurrijke lichtshow met de nieuwe LED-installa­tie na elk doelpunt van NEC?’

NEC heeft een volgende stap gemaakt op de weg van professionalisering die het na de promotie van twee jaar geleden is ingeslagen. We hebben ledverlichting in het stadion. Niet alleen in de masten, maar ook in de randen van de overkapping.