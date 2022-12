Gelderlander Nieuwscafé Wijchen krijgt andere opzet

WIJCHEN - Het Gelderlander Nieuwscafé in Wijchen krijgt een andere opzet. Vanaf komend jaar wordt het gehouden als er een actuele aanleiding voor is. De maandelijkse frequentie vervalt dan.

Het Gelderlander Nieuwscafé begon in 2015 en werd gepresenteerd door Gelderlander-verslaggever Menno Pols. Het werd altijd gehouden bij café Anneke aan de Kasteellaan. Het was een talkshow met gasten uit kunst, sport, politiek of bedrijfsleven die in het nieuws waren.

In de eerste editie, op 16 september van dat jaar, was onder meer burgemeester Hans Verheijen te gast. De muziek werd verzorgd door de toen nog onbekende, uit Wijchen afkomstige zangeres Lakshmi. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een landelijke ster.

Toen Pols verhuisde naar de redactie Achterhoek in 2016, stopte het Nieuwscafé. Na zijn terugkeer in 2019 ging het weer van start. Bij het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 moest het noodgedwongen stoppen, maar in september van dit jaar werd de draad weer opgepakt. Toen was onder meer de Wijchense beeldend kunstenaar Harrie Gerritz te gast.

Talkshow gekoppeld aan actualiteit

Het kost de redactie veel tijd om een maandelijks Nieuwscafé te organiseren. Bovendien lijkt het de redactie boeiend om een talkshow te houden die gekoppeld is aan een actuele aanleiding. Zo’n aanleiding zou kunnen zijn het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer, de opvang van Oekraïners of de bouw van de wijk Wijchen-West. Hoe het Nieuwscafé nieuwe stijl er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. Plaats van handeling blijft café Anneke.

Het eerstvolgende geplande Nieuwscafé, op 28 december, komt te vervallen.

