Gelders Statenlid Armita Taheri stapt uit Forum voor Democratie: ‘Ze wil even afstand nemen’

Eerder maakte Tom Roetert al bekend niet langer deel uit te willen maken van de partij van Baudet. Fractievoorzitter Arjan de Kok is juist hartstochtelijk medestander van de partijleider en staat nu ook elfde op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij had eerder aangegeven dat zijn fractiegenoten uitgebreid de tijd zouden krijgen om na te denken over hun toekomst binnen de partij.

De Kok reageert gelaten op het vertrek van Taheri. ,,Ik heb het gisteravond (donderdag, NG) van haar gehoord. Ze is heel lang in dubio geweest, maar ze had er last van dat ze werd aangekeken op antisemitische uitspraken die door partijgenoten gedaan zouden zijn. Daarom wilde ze niet langer bij de partij horen en even afstand nemen.’’ Volgens De Kok is er absoluut geen sprake van crisis binnen de Gelderse Forum-afdeling: ,,We gaan nog steeds goed met elkaar om - ook met Tom Roetert - en blijven in de toekomst ook samenwerken.’’