Gemeenten stoppen per direct met Compass: ‘Afschuwelijk, winst maken over rug kwetsbare jongeren’

Compass verleent psychische zorg aan kinderen en volwassenen. Zeven gemeenten in de regio Nijmegen (Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Heumen, Berg en Dal en Mook en Middelaar) hadden contracten met het bedrijf voor de hulpverlening aan kinderen tot 18 jaar. Die contracten zijn opgezegd. De kinderen en hun ouders hebben daar woensdag een brief over gehad. Kinderen met een spoedeisende hulpvraag worden direct ondergebracht bij zorgverlener Karakter. Andere kinderen kunnen met hun huisarts op zoek naar een hulpverlener.

Veroordeeld voor stalking

Compass is het bedrijf van Koos Föllings. Föllings kwam in het verleden meerdere malen negatief in het nieuws. In 2017 werd hij veroordeeld wegens stalking en bedreiging. Ook gaf hij zich uit voor psychotherapeut terwijl hij dat niet is.



In oktober werd Compass onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Redenen waren onder meer het falen van het intern toezicht en twijfels over de financiële situatie van het bedrijf. Ook waren de dossiers van de patiënten niet in orde.