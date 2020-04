Ger uit Balgoij overleed aan corona: ‘De liefde die mama gaf, krijgen wij nu terug’

Die maandag was de huisarts nog bij Ger van Haren geweest. Het leek toen nog niet heel ernstig. Een longontsteking, waar ze antibiotica voor kreeg. Dinsdagochtend echter verloor ze het bewustzijn en werd ze naar het ziekenhuis gebracht.



Donderdag overleed ze. ,,We hebben afscheid van haar kunnen nemen. We zijn tot het laatst bij haar geweest. Ze heeft niet alleen hoeven sterven. Dat is ontzettend belangrijk’’, zegt Astrid van Haren (52), de dochter van Ger. Astrid, haar zus Lucy (51) en broer Joris (46) vertellen in een openhartig gesprek over hun moeder. Over haar leven, en over haar laatste dagen.



Ger de Kleijn werd geboren in Ewijk, als jongste van acht kinderen. Haar ouders hadden een gemengd bedrijf. ,,Fruit en wat vee’’, vertelt Lucy. Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool.