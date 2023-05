Gesloopte bankjes en plantenbakken, zelfs hoodfights: toch krijgt Kasteeltuin Wijchen geen camerabewaking

Moet de houtkachel straks uit als er weinig wind staat in Nijmegen? ‘Gezondheid moet voorop­staan’

De houtkachel aansteken is in Nijmegen straks mogelijk verboden, als de luchtkwaliteit buiten matig of slecht is en er te weinig wind staat. Gemeenteraadsleden willen hout stoken verder beperken. Het moet onder meer luchtwegklachten tegengaan.