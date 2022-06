Gevelconcert Wijchen gaat bezoekers voor het eerst geld vragen: ‘Het is óf dit, óf geen gevelconcert’

De organisatie heeft besloten 10 euro entree te vragen voor de aankomende editie, vertelt Martijn Koot. Hij is als exploitant van café Anneke betrokken namens de Wijchense horeca. ,,Het is een besluit dat niet over één nacht ijs genomen is”, zegt hij. ,,Natuurlijk is er getwijfeld of dit wel een goed idee is, maar zonder het vragen van entreegeld is het evenement simpelweg niet meer te organiseren.”