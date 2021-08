Gevluchte bestuurder die fietsster opzettelijk aanreed in Wijchen meldt zich bij politie

Wijchena­ren komen in actie tegen geweld op straat na dood Sebastiaan: ‘We staan op tegen de lompheid en agressie’

28 juli WIJCHEN - In Wijchen is een groep opgericht van mensen die zich verzetten tegen normvervaging en agressie op straat. Aanleiding is de gewelddadige dood van Sebastiaan Theloosen, in november vorig jaar.