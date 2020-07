Gewapende overval op cafetaria in Wijchen: medewerkers bedreigd met wapen

Onder bedreiging van een wapen moesten de werknemers van de snackbar geld afstaan. De overval mislukte: het is in de snackbar alleen mogelijk om te pinnen.

‘Geen contant geld aanwezig’

,,Er was dus geen contant geld in de zaak. Toch zit de schrik er flink in bij de medewerkers. Zij stonden daar nietsvermoedend hun dienst te draaien. Het is niet niks als je zaak dan overvallen wordt”, aldus de politiewoordvoerder.

Volgens de woordvoerder is het niet duidelijk of het gaat om één of twee daders. Vlak na het incident gingen één of twee overvallers er op een donkere scooter vandoor in de richting van de Graafseweg.

De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Lepoutre heeft drie vestigingen in Wijchen. De andere filialen zitten aan de Homberg en aan de Tunnelweg. In het verleden is de snackbar al vaker overvallen. Bij de vestiging aan de Acaciastraat gebeurde dat voor het laatst in 2012.