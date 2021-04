Gezocht: nesten van vleermuis en gierzwaluw, zodat renovatie of sloop van woningen sneller kan

Het is een behoorlijk tijdrovende klus. Steeds als woningcorporatie Talis een wijk wil renoveren of woningen wil slopen, moet er onderzoek worden gedaan of er beschermde diersoorten in de huizen leven. Het gaat dan om soorten die in de gevels of de daken van de huizen leven: vleermuis, gierzwaluw, huiszwaluw en huismus.