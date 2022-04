Glazen Huis voor Oekraïne op Maaswaal College Wijchen

Wijchens Warmste Week werd in 2019 voor het eerst gehouden op de mavo-vmbo-vestiging van de Wijchense middelbare school, aan de Oosterweg. Onderdeel van de week was het Glazen Huis.

Tot 2015 had het Maaswaal College een aantal jaren een Glazen Huis in de week van Serious Request, de week voor kerst. In 2015 stopte de school hiermee. In 2019 werd de traditie weer opgepakt, geïntegreerd in de Warmste Week. Na 2019 kon deze actie vanwege corona niet meer gehouden worden. Daarom pakt de school nu flink uit.