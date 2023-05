Gratis plantjes in ruil voor stoeptegels in Wijchen: start groencampagne een succes

Van chaos naar rust: Wilco was jarenlang demonstra­tie­fo­to­graaf in Parijs en woont nu met zijn gezin in Malden

Traangas, harde klappen, arrestaties door de politie: in Frankrijk wordt er volop gedemonstreerd. Dat dit al jaren zo gaat, weet Wilco Versteeg als geen ander. Hij fotografeerde bijna elke zaterdag de actievoerders in Parijs. Nu woont hij met zijn gezin in Malden: ‘Ik mis niet veel. Het leven is zoals het is’.