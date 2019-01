Griepgolf: enkele Wijchense schoolklassen naar huis gestuurd, elders in Maas en Waal niet

Vervangingspool

Toch zitten de Maas en Waalse basisscholen niet ruim in de personele bezetting. ,,We hebben een regionale vervangingspool van twaalf fte, maar dat zijn mensen die ook ingezet worden als een leraar bijvoorbeeld een dag cursus heeft of als zwangerschapsvervanging'', aldus Van Meegen. ,,We moeten af en toe al kunstgrepen toepassen. Denk aan incidentele inzet van ouders met onderwijsbevoegdheid, studenten, gepensioneerden of collega's die parttime werken een extra dag laten werken." Waarmee het naar huis sturen van klassen dit schooljaar nog niet nodig was.